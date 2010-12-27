МЧС распространило экстренное предупреждение о метели в Москве. В понедельник 30 декабря ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. В экстренном ведомстве пояснили, что ветер усилится в столице до конца дня. Также стоит ожидать гололеда, снегопада, местами мокрого снега. Специалисты ссылаются на информацию, предоставленную экспертами Росгидромета.
Жителям и гостям Москвы советуют по возможности переждать непогоду в здании. Автомобилистам рекомендуют снижать скорость транспортного средства на дорогах.
Ранее Piter.tv писал о том, что на Петербург надвигается активный циклон с мокрым снегом и ветром.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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