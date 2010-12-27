Жителям советуют переждать непогоду дома.

МЧС распространило экстренное предупреждение о метели в Москве. В понедельник 30 декабря ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. В экстренном ведомстве пояснили, что ветер усилится в столице до конца дня. Также стоит ожидать гололеда, снегопада, местами мокрого снега. Специалисты ссылаются на информацию, предоставленную экспертами Росгидромета.

Жителям и гостям Москвы советуют по возможности переждать непогоду в здании. Автомобилистам рекомендуют снижать скорость транспортного средства на дорогах.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Петербург надвигается активный циклон с мокрым снегом и ветром.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

