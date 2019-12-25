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Вылетевший в Турцию самолет вернулся в Пулково плохого самочувствия пассажира
Сегодня, 14:16
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smirenny

Вылетевший в Турцию самолет вернулся в Пулково плохого самочувствия пассажира

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У мужчины, предположительно, случился сердечный приступ.

Утром из аэропорта "Пулково" в Анталью вылетел рейс, однако судно развернули и посадили в Петербурге из-за ухудшения состояния здоровья пассажира, рассказали официальные представители авиакомпании "Россия". 

Предполагается, что у пожилого мужчины случился сердечный приступ. Его вместе с сопровождающим сняли с рейса и передали медикам. Сейчас о состоянии пассажира ничего неизвестно. Судно дозаправили, после чего самолет вылетел по первоначальному маршруту. 

Ранее мы писали, что полицейский сбил школьника на служебном автомобиле.

Фото: Piter.TV

Теги: пулково, самолет в пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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