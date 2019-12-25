Вылетевший в Турцию самолет вернулся в Пулково плохого самочувствия пассажира

У мужчины, предположительно, случился сердечный приступ.

Утром из аэропорта "Пулково" в Анталью вылетел рейс, однако судно развернули и посадили в Петербурге из-за ухудшения состояния здоровья пассажира, рассказали официальные представители авиакомпании "Россия".

Предполагается, что у пожилого мужчины случился сердечный приступ. Его вместе с сопровождающим сняли с рейса и передали медикам. Сейчас о состоянии пассажира ничего неизвестно. Судно дозаправили, после чего самолет вылетел по первоначальному маршруту.

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Фото: Piter.TV