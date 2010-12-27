Виктор Миненко назначен членом Горизбиркома Петербурга‍

Губернатор принял решение назначить кандидатуру Миненко на должность.

Губернатор Санкт-Петербурга назначил Виктора Миненко членом городской избирательной комиссии с правом решающего голоса. Глава города поддержал кандидатуру, которую предложили представители ЦИКа под руководством Эллы Памфиловой. Информация об этом поступила от пресс-секретаря Полтавченко Андрея Кибитова. Чиновник выложил соответствующие сведения в собственном аккаунте в Twitter.

Спикер отметил, что в ближайшее время постановление будет передано в ЗакС, ЦИК и городскую избирательную комиссию. Контроль за выполнением данного решения будет возложен на вице-губернатора Константина Серова.

Фото: Санкт-Петербургская избирательная комиссия/ВК