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Виктор Миненко назначен членом Горизбиркома Петербурга‍
Сегодня, 16:01
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lesjasap
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Виктор Миненко назначен членом Горизбиркома Петербурга‍

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Губернатор принял решение назначить кандидатуру Миненко на должность.

Губернатор Санкт-Петербурга назначил Виктора Миненко членом городской избирательной комиссии с правом решающего голоса. Глава города поддержал кандидатуру, которую предложили представители ЦИКа под руководством Эллы Памфиловой. Информация об этом поступила от пресс-секретаря Полтавченко Андрея Кибитова. Чиновник выложил соответствующие сведения в собственном аккаунте в Twitter.

Спикер отметил, что в ближайшее время постановление будет передано в ЗакС, ЦИК и городскую избирательную комиссию. Контроль за выполнением данного решения будет возложен на вице-губернатора Константина Серова.

Фото: Санкт-Петербургская избирательная комиссия/ВК

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Категории: Новости СПб Картина дня

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