Выигравшие в лотерею по полмиллиарда рублей так и не вышли на связь

Победители новогодней лотереи, выигравшие по 500 млн рублей, пока не вышли на связь.

Петербуржец и житель Свердловской области в ходе новогодней лотереи "Русское лото" стали обладателями главных призов в 500 млн рублей. Однако забрать свои выигрыши они не спешат. Об этом пишут "Невские новости".

Как рассказала операционный директор по маркетингу бренда "Столото" Варвара Басанович, обычно победители выходят на связь в течение недели-двух.

Согласно статистике, мультимиллионеры заняли вторую строчку в рейтинге победителей с наибольшей суммой выигрыша в лотерею. В конце прошлого года сумма в 506 млн рублей досталась участнице 1204-го тиража "Русского лото", 63-летней пенсионерке Наталье Власовой из Воронежской области. Она также не выходила на связь продолжительное время, потому что не знала, что ее билет оказался выигрышным.