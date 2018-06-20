Видео: выборгские студенты заняли руководящие должности на предприятиях малого и среднего бизнеса

Это стало возможным в рамках бизнес-акции "Я-ДИРЕКТОР"

Акция "Я-ДИРЕКТОР" проходит в Выборге уже 4-й раз. Действующие руководители предприятий на несколько дней уступают студентам свои рабочие места, предоставив им возможность попробовать свои силы в руководстве рабочим процессом. Благодаря такому обмену предприниматели получают новые кадры, бизнес-решения и свежие креативные идеи, а студенты, в свою очередь, управленческий опыт и мотивацию на открытие своего стартапа.

Когда мы начинали акцию - это был пробный шаг. Предприниматели с опаской брали себе по одному студенту. И студенты побаивались, так как не знали что их ждет. 4 года назад участвовать в акции согласились 5 предприятий. Сегодня - уже 20. Предприятия приглашают к себе сразу по несколько студентов. Снежана Ронкайнен, руководитель Совета делового сотрудничества и поддержки предпринимателей

Акция стартовала 3 апреля и уже сегодня прошло подведение итогов. Студенты-участники акции подготовили презентации по своей стажировке в качестве руководителя.

Мне понравились презентации. У всех студентов были найдены интересные идеи и фишки, которые можно реализовать в работе. Нина Сивицкая, председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка

Орагнизаторы акции - администрация МО "Выборгский район", Совет делового сотрудничества и поддержки предпринимателей.

Видео: Piter.TV