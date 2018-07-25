Видео: в многоэтажке на Десантников мужчина решил на балконе пожарить шашлык

В Красносельском районе петербуржцы заметили необычное поведение мужчины: прямо на балконе многоэтажного дома она решил пожарить шашлык. Инцидент произошел в вечернее время 24 июля по адресу улица Десантников, 36. Как отмечают свидетели событий, героя истории не смущала пожароопасная ситуация, которую он создал.
Немногим позже к дому подъехали две пожарные машины. Несмотря на присутствие экстренных служб местный житель продолжал заниматься готовкой. Люди из соседних домов видели, как на кухне у необычного "повара" полыхает пламя. До последнего мужчины пытался успеть дожарить шашлык.
Фото и видео: Piter.tv