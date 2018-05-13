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Видео: в доме на Пулковской пошла трещина

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Жители дома уже три часа на улице ждут результатов проверки МЧС.

Вечером, 13 мая, в Московском районе Санкт-Петербурга спецслужбы эвакуировали высотку. Читатель Piter.tv рассказал, что причиной стала горизонтальная трещина между четвертым и пятым этажами.

Известно, что МЧС вызвали в 18:00 по адресу Пулковская, 8 корпус 4. В торце 24-го дома был замечен горизонтальный разрыв. По официальным данным эвакуация жильцов не производилась, однако спустя три часа на улице находится много людей. Место происшествия оцеплено. Рядом дежурят пожарные и скорая помощь.

Стоит отметить, многоэтажку ввели в эксплуатацию в 2009 году. На сегодняшний день там уже имеются замазанные трещины.

Службы устанавливают, есть ли повреждения в конструкции самого дома или треснул всего лишь облицовочный кирпич.

По состоянию на 21:00 очевидцы сообщают, что одну парадную все-таки эвакуировали. Рядом организован штаб временного размещения. 

Фото, видео: Piter.tv 

Теги: видео , новости спб , происшествия , треснул дом на пулковской
Категории: Новости СПб Происшествия Картина дня

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