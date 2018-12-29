Видео: в Выборге вновь открылась Башня святого Олафа

Билет на посещение достопримечательности стоит 500 руб.

Башню святого Олафа в Выборге вновь открыли для посещения горожанами и гостями города. Входной билет на смотровую площадку стоит 500 рублей.

Как сообщают очевидцы в группе "Интересный Выборг", очередь из желающих посетить достопримечательность собралась немаленькая, даже несмотря на высокую цену билетов. Как пояснили в Замке, цена обусловлена тем, что в данный момент прямой проход на башню не действует в связи с реконструкцией и единственный вариант попасть внутрь - это пройти через музей. Потому в достаточно высокую на первый взгляд стоимость билета включено посещение музейной экспозиции.

Достопримечательность временно открыли после завершения ремонтно-реставрационных работ по фасадам башни. Подняться наверх можно в составе экскурсионной группы, которые собираются раз в 30-60 минут. Несовершеннолетние могут посетить башню только со взрослыми.

Видео, фото: Piter.TV