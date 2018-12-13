Видео: стартовал Всероссийский форум молодых учителей «Педагог: профессия, призвание, искусство»

Мероприятие проходит в Выборге с 20 по 22 мая

Сегодня в библиотеке А. Аалто прошло открытие Всероссийского форума молодых учителей "Педагог: профессия, призвание, искусство". В форуме, который будет проходить по 22 мая включительно, примут участие более 500 педагогов, представителей органов власти, общественных организаций и экспертного сообщества из всех регионов России, а также из Белоруссии и Казахстана.

Цели мероприятия – обмен педагогическим опытом, развитие творческого и интеллектуального потенциала педагогов, стимулирование к поиску новых форм обучения, профессиональной реализации молодых специалистов.

На форуме педагоги примут участие в дискуссионных площадках и мастер-классах по актуальным вопросам развития системы образования, а также обсудят пути реализации программы "Земский учитель", инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, помимо деловой повестки также подготовлена культурно-экскурсионная программа, квесты и рыцарский турнир.

На форум приехала заместитель Министра просвещения Российской Федерации Татьяна Синюгина.

Я приветствую всех собравшихся здесь в Выборге и хочу поблагодарить, прежде всего, администрацию Ленинградской области, главу администрации г. Выборга за то, что уже второй год подряд у нас есть возможность провести здесь наше всероссийское совещание и собраться с вами, уважаемые коллеги, молодые наши коллеги. Татьяна Синюгина, заместитель Министра просвещения Российской Федерации

Посетил форум и председатель комитета образования Ленинградской области Сергей Тарасов.

Педагог всегда был и остается ключевой фигурой развития образования. Мы понимаем что мы работаем для ребенка, но мы одновременно отдаем себе отчет, что ключевая фигура, от которой зависят изменения в системе образования,

от которой зависит благополучие наших детей - это, конечно же, наши педагоги. Сергей Тарасов, председатель комитета образования Ленинградской области

На открытии также присутствовали глава районной администрации Геннадий Орлов и председатель комитета образования района Ольга Карвелис.

Фото, видео: Piter.TV