Видео: комиссия отобрала кандидатов на должность главы администрации МО «Выборгский район»

Семь кандидатов из девяти смогут принять участие в конкурсе.

17 ноября, прошло первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы администрации МО "Выборгский район".

Председателем комиссии выступил депутат Заксобрания Ленобласти Олег Петров. Комиссия рассмотрела документы, которые предоставили 9 кандидатов. Из них двое не допущены к конкурсу. Их документы не соответствуют требованиям: один претендент не предоставил сведения о доходах и имуществе, другой - необходимую медицинскую справку установленной формы.

В итоге семь кандидатов смогут принять участие в конкурсе. Он назначен на 20 ноября. Кандидаты пройдут тестирование и собеседование, по результатам которых комиссия даст оценку их профессиональному уровню и степени соответствия типовым квалификационным требованиям, установленным для замещения должности главы администрации муниципального района.

Затем рекомендованные комиссией кандидатуры будут рассматриваться на заседании совета депутатов МО "Выборгский район". По словам Олега Петрова, члены комиссии, рассмотрев документы претендентов на соответствие установленным требованиям законодательства, ответственно отнеслись к работе и принятию решений.

