Видео: в Выборге прошло выездное заседание совета директоров производственной сферы

Площадкой для проведения мероприятия стал конференционный зал АО "Трафо".

В Выборге состоялось очередное выездное собрание совета директоров сферы производства. На заседании удалось побывать корреспонденту Piter.TV.





Площадкой для проведения мероприятия стал конференционный зал АО "Трафо". Спикером заседания стал председатель Совета Александр Курбанов. Участниками собрания также стали члены Выборгской администрации, представители СМИ и депутаты.

Генеральный директор АО "Термо-Лайн" Владимир Федосов рассказал об истории развития территории, на которой находится предприятие. Это площадь в 30 000 кв.м., 24 000 из которых офисно-производственные. Владимир Федосов сообщил, что здесь осуществляют деятельность 31 предприятие, в том числе малого и среднего бизнеса.

Отметим, что предприятия снабжают рабочими местами около тысячи выборжан.

Также в ходе встречи собравшиеся обсудили общие для всех участников заседания вопросы и проблемы: перспективы развития предприятий, реализация продукции, в том числе выход на внешний рынок, состояние дорог.

Видео: Piter.TV