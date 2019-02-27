Видео: в Выборге прошли соревнования по лыжным гонкам "Лыжня России"

"Лыжня России" проходит во многих городах нашей страны, в Выборге же, по традиции, она проходит в День защитника Отечества.

В минувшие выходные, 23 и 24 февраля, в Выборге состоялись соревнования по лыжным гонкам "Лыжня России". По информации организаторов спортивного мероприятия, "Лыжня России" проходит во многих городах нашей страны, в Выборге же, по традиции, она проходит в День защитника Отечества.

В течение нескольких часов все желающие смогли попробовать свои силы в нескольких дистанциях: лыжню на 1, 3, 5 и 10 км. На соревнованиях присутствовали первый заместитель главы районной администрации Владимир Рошкович и воспитанники лыжной секции из Светогорска совместно с их тренером Анастасией Захаровой.

Отметим, что Анастасия Захарова в предстоящую субботу, 2 марта станет участницей еще одних соревнований, которые также пройдут в Выборге - "VyborgSki".

Видео: Piter.TV