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Видео: в Выборге прошли соревнования по лыжным гонкам "Лыжня России"

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"Лыжня России" проходит во многих городах нашей страны, в Выборге же, по традиции, она проходит в День защитника Отечества. 

В минувшие выходные, 23 и 24 февраля, в Выборге состоялись соревнования по лыжным гонкам "Лыжня России". По информации организаторов спортивного мероприятия, "Лыжня России" проходит во многих городах нашей страны, в Выборге же, по традиции, она проходит в День защитника Отечества. 

В течение нескольких часов все желающие смогли попробовать свои силы в нескольких дистанциях: лыжню на 1, 3, 5 и 10 км.  На соревнованиях присутствовали первый заместитель главы районной администрации Владимир Рошкович и воспитанники лыжной секции из Светогорска совместно с их тренером Анастасией Захаровой.

Отметим, что Анастасия Захарова в предстоящую субботу, 2 марта станет участницей еще одних соревнований, которые также пройдут в Выборге -  "VyborgSki".

Видео: Piter.TV

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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