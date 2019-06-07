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Видео: в Выборге прошел открытый региональный фестиваль-конкурс вокалистов "В гостях у Эльфов"

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Участниками фестиваля стали воспитанники учреждений культуры и обучающиеся школ искусств Ленинградской области.

Вчера, 6 июня, в Выборге прошел Гала-концерт участников и победителей фестиваля-конкурса "В гостях у Эльфов". 

В мероприятии приняли участие воспитанники учреждений культуры и обучающиеся школ искусств Ленобласти из разных муниципальных районов региона, а также руководители творческих коллективов районов. 

Также участником фестиваля стал заместитель главы администрации Выборгского района Николай Шишкин.

Организаторами проекта выступили: Комитет по культуре Ленинградской области, Комитет спорта, культуры и молодежной политики администрации МО "Выборгский район", некоммерческое объединение "Фаворит Выборг".

Отметим, что 5 июня с 11.00 до 13.00 и с 15.00 до 16.30 во Дворце культуры все желающие могли посетить конкурсное прослушивание исполнителей, а уже 6 июня здесь прошел Гала-концерт участников и победителей фестиваля-конкурса "В гостях у Эльфов".

Видео: Piter.TV 

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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