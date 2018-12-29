Видео: в Выборге на расчистке улиц от снега задействовано 24 единицы техники

Сегодня, 14 января, в городе на расчистке улиц от снега задействовано 24 единицы техники. Ночью будет работать 14 машин. На очистке скверов и парков работает 7 единиц техники. Также осуществляется уборка снежных валов, сформированных для отгрузки на Ленинградском шоссе, бульваре Кутузова, ул. Кривоносова, по периметру Соборной площади. Дополнительная техника привлечена на расчистку дорог 3 категории в отдаленных микрорайонах Выборга.
Конечно, еще не все расчищено, но уборка с нега осуществляется системно и планомерно. Снегопады продолжаются. При снегопаде в первую очередь освобождают от снега дороги, по которым идут пассажирские маршруты автобусов и тротуары.
- представители дорожных служб
Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
Видео: Piter.TV
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