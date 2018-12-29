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Видео: в Выборге на расчистке улиц от снега задействовано 24 единицы техники

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В ходе координационного совещания заместитель главы администрации Владимир Рошкович рекомендовал увеличить количество вовлеченной техники.

Сегодня, 14 января, в городе на расчистке улиц от снега задействовано 24 единицы техники. Ночью будет работать 14 машин. На очистке скверов и парков работает 7 единиц техники. Также осуществляется уборка снежных валов, сформированных для отгрузки на Ленинградском шоссе, бульваре Кутузова, ул. Кривоносова, по периметру Соборной площади. Дополнительная техника привлечена на расчистку дорог 3 категории в отдаленных микрорайонах Выборга.

Конечно, еще не все расчищено, но уборка с нега осуществляется системно и планомерно. Снегопады продолжаются. При снегопаде в первую очередь освобождают от снега дороги, по которым идут пассажирские маршруты автобусов и тротуары.

- представители дорожных служб

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Видео: Piter.TV

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг,

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