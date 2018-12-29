Видео: в Сестрорецке загорелся дом

О пострадавших ничего неизвестно.

В Сестрорецке загорелся дом. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По их словам, пламя разгорелось на Приморском шоссе, недалеко от ресторана быстрого питания Burger King. Клубящийся дым видно даже в других районах города. Свидетели ЧП поделились видео с места событий.

В комментариях интернет-пользователи отметили, что гореть может один из старых домов на расселении. "Борьба за территорию, либо проводка", — предположил один из пользователей группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Видео: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург