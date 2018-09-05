Видео: в СНТ Грузино сгорел частный жилой дом

Владелец дома был нетрезв и уснул в помещении. Мужчина выжил.

Во Всеволожском районе Ленинградской области поздно вечером сгорел частный деревянный дом. Инцидент произошел на территории СНТ Грузино по Мичуринской улице. Местные жители обрадовались, что несчастный случай произошел после завершения дачного сезона. Однако, по информации от соседей, в здании во время возгорания находился владелец.

Мужчину удалось спасти. Его временно приютили у себя соседи. Они заметили, что хозяин пострадавшего дома был выпившим, поэтому уснул.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб