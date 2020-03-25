Видео: в Пушкине загорелось поле

Вечером 25 марта, жители Пушкина заметили горящие поля. Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях.
Огонь заметили на улице архитектора Данини. Пламя охватило достаточно крупный участок земли. О причинах возгорания не сообщается.
Ранее горящую траву заметили в Московском районе Петербурга.
Видео и фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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