Видео: в Пушкине загорелось поле

О возгорании травы сообщают сегодня уже не в первый раз.

Вечером 25 марта, жители Пушкина заметили горящие поля. Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях. Огонь заметили на улице архитектора Данини. Пламя охватило достаточно крупный участок земли. О причинах возгорания не сообщается. Ранее горящую траву заметили в Московском районе Петербурга. Видео и фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"