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Вчера, 23:15
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Видео: в Пушкине загорелось поле

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О возгорании травы сообщают сегодня уже не в первый раз.

Вечером 25 марта, жители Пушкина заметили горящие поля. Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях.

Огонь заметили на улице архитектора Данини. Пламя охватило достаточно крупный участок земли. О причинах возгорания не сообщается. 

Ранее горящую траву заметили в Московском районе Петербурга. 

Видео и фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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Шабалин Юра
Вчера 23:53

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