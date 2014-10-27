Как сообщает "Фонтанка", в одном из столичных банков неизвестные взорвали банкомат и вынесли 40 миллионов рублей.
Запись с камер наблюдения появилась в сети.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
На данный момент проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В розыске четыре злоумышленника.
Видео: YouTube/МВД России
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Видео: в Москве неизвестные взорвали банкомат и унесли 40 млн рублей
Накануне неизвестные повредили банкомат в одном из столичных банков и вынесли 40 миллионов рублей.
Как сообщает "Фонтанка", в одном из столичных банков неизвестные взорвали банкомат и вынесли 40 миллионов рублей.