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Видео: в Москве неизвестные взорвали банкомат и унесли 40 млн рублей

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Накануне неизвестные повредили банкомат в одном из столичных банков и вынесли 40 миллионов рублей.

Как сообщает "Фонтанка", в одном из столичных банков неизвестные взорвали банкомат и вынесли 40 миллионов рублей.

Запись с камер наблюдения появилась в сети.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

На данный момент проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В розыске четыре злоумышленника.

Видео: YouTube/МВД России

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Категории: Новости России

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