Видео: в Москве неизвестные взорвали банкомат и унесли 40 млн рублей

Накануне неизвестные повредили банкомат в одном из столичных банков и вынесли 40 миллионов рублей.

Как сообщает "Фонтанка", в одном из столичных банков неизвестные взорвали банкомат и вынесли 40 миллионов рублей.



Запись с камер наблюдения появилась в сети.



По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".



На данный момент проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В розыске четыре злоумышленника.



Видео: YouTube/МВД России