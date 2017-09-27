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Видео: в Ленобласти "Газель" лишилась колес, влетев в бетонные блоки

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Вечером 27 сентября на трассе "Нарва" произошло ДТП с участием автомобиля "Газель". Машина влетела в бетонное ограждение и лишилась колес.

Как сообщают очевидцы группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", около 18.00 на трассе "Нарва" в Ленобласти автомобиль "Газель" влетел в бетонное ограждение.

В результате ДТП автомобиль лишился колес.

Пострадавших нет.

Видео: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Категории: Новости СПб

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