Видео: в Ленобласти "Газель" лишилась колес, влетев в бетонные блоки

Вечером 27 сентября на трассе "Нарва" произошло ДТП с участием автомобиля "Газель". Машина влетела в бетонное ограждение и лишилась колес.

Как сообщают очевидцы группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", около 18.00 на трассе "Нарва" в Ленобласти автомобиль "Газель" влетел в бетонное ограждение.



В результате ДТП автомобиль лишился колес.



Пострадавших нет.



Видео: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург