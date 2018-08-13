Видео: в Финском заливе замечены два водяных смерча

Очевидцам удалось лицезреть редкое явление над водным пространством Петербурга и Ленобласти.

Петербуржцам удалось заснять на видео необычное проявление стихийного явления: прямо над водами Финского залива очевидцы рассмотрели сразу два смерча. Автор сообщил, что заметил такую ситуацию вблизи поселка городского типа Лебяжье, расположенного в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Пользователи социальных сетей отметили, что данное зрелище действительно завораживает и приковывает внимание. Некоторые отметили, что на записи не четко виден второй смерч. Некоторые его так и не нашли.

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