Видео: в ДТП на Таллинском шоссе погибли 3 человека

В одном из автомобилей находились 5 осуждённых.

На Таллинском шоссе произошло ДТП, в результате которого погибли 3 человека. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Днём 4 мая в Ленобласти около деревни Черемыкино на Таллинском шоссе грузовик DAF выехал на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус "Валдай", в котором находились четыре сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний и пять осужденных. В результате аварии погибли 3 человека.

После столкновения спецавтомобиль перевернулся. В результате аварии двое осужденных погибли, один получил травму. Сотрудники управления по конвоированию не пострадали. Рассказали в пресс-службе регионального управления ФСИН

Кроме того погиб водитель грузовика. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии, проводится доследственная проверка, сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Видео: Piter.TV