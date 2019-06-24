Видео: уснувший водитель "протащил" Ford до Московских ворот

В результате столкновения у водителя немецкой иномарки разбит бампер.

В Петербурге у Московских ворот произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник, 12 июля.

На кадрах, предоставленных источником, можно увидеть, как водитель автомобиля Lexus врезался в Ford, а затем "протащил" иномарку до Московских ворот.

Очевидцы в социальных сетях рассказали, что за рулем японского автомобиля сидел 71-летний водитель, который попросту уснул. В настоящий момент информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

Ранее на видео попал момент искрометного столкновения двух мотоциклов на Невском.

Видео: Piter.tv