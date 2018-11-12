Видео: спортивный зал школы поселка Бородинское открылся после капитального ремонта

Всего на ремонт было потрачено более 4.5 миллионов рублей. Средства были привлечены из бюджета Ленинградской области, а также выделены депутатами областного Законодательного собрания.

В школе поселка Бородинское прошла торжественная церемония открытия обновленного спортивного зала. Праздник, проведенный учащимися школы посетили представители Законодательного собрания Ленинградской области, а также районной администрации и местной власти.

Открытие обновленного зала - большое событие для поселка. Большинство юных спортсменов, обитающих в Бородинском, ходят заниматься физическими дисциплинами именно в школьный спортивный зал. Помимо основной школьной программы, в зале также обитает секция самбо и уникальный цирковой кружок. Все воспитанники спортивных объединений поселка выступили с демонстрацией своих умений на церемонии открытия.

В ходе ремонта зал обзавелся новой кровлей и канализацией. Были полностью переоборудованы раздевалки для учеников, теперь в них появились душевые кабинки. Также ко дню открытия, в школу был закуплен новый спортинвентарь.

Всего на ремонт было затрачено немногим более 4,5 миллионов рублей. Средства для реализации проекта привлечены из бюджета Ленинградской области, а также выделены депутатами областного Законодательного собрания.

Видео, фото: Piter.TV