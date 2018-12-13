Видео: сын экс-главы сенатора сбил полицейского в попытке скрыться от ГИБДД

Мужчина признался, что находился под воздействием наркотиков.

Сегодня ночью на западе Москвы 27-летний сын бывшего сенатора Амира Галлямова сбил сотрудника ГИБДД. Молодой человек попытался скрыться от полицейских перед проверкой документов. Ролик с места происшествия был опубликован в телеграм-канале 112.



По информации правоохранительных органов сотрудник был госпитализирован. У него диагностировали перелом голени.



Позднее Тимур Галлямов был задержан. Как сообщает "Говорит Москва", мужчина признался, что был под воздействием наркотиков. В данный момент проводится проверка. Комментариев от семьи Галлямова не поступало.



Видео: телеграм-канал 112