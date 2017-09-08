Видео: с места аварии на Савушкина пытался скрыться пожарный

В пятницу, 8 сентября на улице Савушкина произошло ДТП. Водитель одной из иномарок предложил решить вопрос на месте, а после попытался скрыться.

Как сообщает "Фонтанка", авария произошла 8 сентября около 20 часов. Водитель автомобиля "Ниссан Альмера" проехал на красный на перекрестке улиц Савушкина и Планерной и влетел в "Фольксваген Гольф". Последний автомобиль развернуло и водитель вышел из машины, после чего между автолюбителями начался диалог на повышенных тонах.



По словам водителя "Фольцвагена", он сразу понял, что его оппонент был нетрезв, так как предложил решить вопрос на месте без участия ГИБДД.



Когда водитель автомобиля "Ниссан" понял, что мирно решить вопрос не получится, он показал удостоверения сотрудника МЧС и сказал, что все разрешит сам. Однако вскоре он попытался скрыться, а в ответ на его действия раздался крик: "Постой, пожарные так не поступают".



Автолюбителю сказали много неприятных вещей, а также заявили, что его МЧС-ная ксива не прокатит.



В скором времени на место аварии прибыл наряд отдела ГИБДД Приморского района, а также подъехала пожарная машина, которую никто не вызывал.



Видео: YouTube/Fontanka Ru

