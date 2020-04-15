Видео: ресторан «Чемпион» начал готовить бесплатные обеды для врачей

Бизнесмены планируют привозить обеды два раза в неделю.

Выборгский паб-ресторан "Чемпион" начал выдавать бесплатные еду и напитки для медработников и бригад скорой помощи. Об этом корреспонденту Piter.TV рассказали выборгские рестораторы Александр и Алена Нисторович.

Так, предприниматели привезли 25 обедов в Выборгскую городскую поликлинику. В состав обедов входит суп, салат, второе, хлеб и компот.

Сегодня мы привезли еду в первый раз, так как не знали, как это организовать, как предложить свою помощь. Нашли как это сделать, все сотрудники откликнулись. И если нам дадут возможность, то будем помогать с удовольствием.

- Отмечает Алена.

Обеды будут распределены между врачами, которые ведут прием, фельдшерами, врачами скорой помощи, медсестрами, которые берут мазки на коронавирус.