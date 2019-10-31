Видео: рабочие сбрасывали мешки в самосвал с балкона

Рабочие решили упростить себе работу и не таскать мешки с мусором, а сбрасывать их с балкона. Очевидцы засняли происходящее на видео.
Сцену заметили по адресу проспект Непокоренных, 4, там находится гостиница.
"Рабочие с 8 этажа пытаются попасть мешками в кузов самосвала",
- написал автор поста.
Многие комментаторы вступились за рабочих и отметили их смекалку, другие указали на то, что хорошо, что хотя бы "мусор вывозят".
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге прокуратура начала проверку после прорыва трубы в Купчино.
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