Видео: прохожая поцеловала Путина на Арбате

В сети появилось видео, как женщина поцеловала Владимира Путина на Арбате.

Сеть покорило видео, как прохожая на Арбате поцеловала президента России в щеку.



СМИ сообщают, что президент решил пообщаться с людьми после того, как поздравил с юбилеем правозащитницу Людмилу Алексееву. Когда он вышел из подъезда дома на Арбате, Путин направился к людям, которые уже ожидали его.



Политик поприветствовал всех собравшихся, поинтересовался у прохожих впечатлениями о столице.



Президент пожал руки некоторым людям, а одна женщина даже успела поцеловать Владимира Путина в щеку.



Видео: YouTube/Tany Smorodko

