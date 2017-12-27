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Видео: в ДТП на Выборгской набережной пострадали четверо

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В понедельник, 8 января, авария с участием трех машин произошла на Выборгской набережной. Четверых пострадавших увезли с места на скорой.

Последний день новогодних праздников не обошелся без аварий на дорогах Северной столицы. Около дома 53 на Выборгской набережной столкнулись три автомобиля. Машины серьезно пострадали, у двух повреждены передние бамперы и, возможно, внутренние детали.

В отделе пропаганды ГИБДД отмечают. что Volkswagen по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с Chevrolet Captiva. Последнюю от удара унесло в Opel.

Всего в результате аварии пострадало четверо. В Volkswagen в травмы у троих: в состоянии средней тяжести водитель и пассажир, еще один пассажир - в тяжелом. Из Chevrolet госпитализировали женщину с травмами средней степени. Подробности аварии выясняются. на месте работают сотрудники ДПС, идет оформление ДТП.

Видео: после тройного ДТП на Выборгской набережной пострадавшего увезли на скорой

Видео: после тройного ДТП на Выборгской набережной пострадавшего увезли на скорой

Видео: Piter.tv

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: новости питера , новости спб , происшествия спб
Категории: ДТП

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