Видео: площадь Святого Марка в Венеции полностью ушла под воду

Виной тому ливни.

Площадь Святого Марка в Венеции полностью ушла под воду. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

На итальянский город после продолжительного засушливого периода обрушился ливень. В ночь на пятницу, 5 апреля, уровень воды поднялся до 134 сантиметров. Днем вода опустилась до 125 сантиметров и это всего лишь на 5 см меньше критического значения. В Венеции объявлен "желтый" уровень опасности.

В октябре 2018 года из-за наводнения в Венеции пострадал мозаичный пол кафедрального собора Святого Марка, вода в соборе достигла уровня в 90 см. В этот месяц было затоплено 75% Венеции, уровень воды достиг 160 сантиметров.

Фото и видео: lana_vlad/ Instagram