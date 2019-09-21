Видео: петербуржцы поддержали онкобольных детей и доноров

Активисты вместе с мини-оркестром выстроились в большое бьющее сердце.

В субботу, 21 сентября, петербуржцы собрались перед онкобольницей на улице Рентгена, д. 12, чтобы поддержать онкобольных детей и помогающих им доноров. Нашему корреспонденту удалось снять акцию, которую активисты назвали "Бьющееся сердце".

В 16:00 у дверей онкобольницы собрались десятки взрослых и детей. Петербуржцы принесли с собой воздушные шары и плакат с надписью "Энергия Жизни". Активисты вместе с мини-оркестром выстроились в большое бьющее сердце.

За прошлый год в России зафиксировали 2562,1 случай заболевания раком на 100 тысяч человек населения. По данным Минздрава этот показатель вырос на 40% за последние десять лет. Также в ведомстве отметили, что, несмотря на рост заболеваемости, также увеличилась и продолжительность жизни населения.

Видео: Piter.TV