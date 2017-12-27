Видео: пьяный мужчина повредил автомобиль из-за того, что водитель не пропустил его

На проспекте Науки пешеход наносит повреждения автомобилю в отместку невежливому шофёру

Вечером 6 января на проспекте Науки, водитель не пропустил мужчину и его девушку на пешеходном переходе.

Разъярённый молодой человек, в состоянии алкогольного опьянения, начал угрожать водителю и наносить повреждения его автомобилю.

На протяжении всего видео, можно отметить, что пешеход нанес большое количество повреждений машине: сломал боковое зеркало заднего вида, пытался снять дверь с петель, закрывал ногой багажник, ходил по крыше автомобиля. Пешеход довольно долго пытался догнать водителя, он хотел нарваться на драку "один на один", но мужчина явно боялся его и постоянно убегал.

Никто из очевидцев не помог угомонить нарушителя, однако бойкая девушка изо всех сил пыталась его утихомирить, крича, замахиваясь сумкой, а также используя другие всевозможные действия. Но на молодого человека это никак не влияло.

Возможно, по факту нарушения правопорядка будет возбуждено уголовное дело.

Видео: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург