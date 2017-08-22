Видео: новый суперседан от BMW представлен официально‍

Автомобильный концерн BMW официально представит долгожданную премьеру этого года: "седан будущего" BMW M5 с полным приводом.

В BMW официально презентовали седан M5 с полным приводом, который должен появиться в продаже уже в этом году. Компания выложила официальное видео и информацию о характеристиках транспортного средства. Ранее такие сведения появлялись только из "серых" каналов и не получали никаких комментариев от самого производителя.

Речь идет о серьезно доработанной версии известного ранее BMW M5. Ключевым отличием автомобиля для явно небедных покупателей является полный привод X-drive, который увеличивает скоростные характеристики, проходимость и маневренность транспортного средства. Автоконструкторы доработали "движок" потенциального хита: теперь он тяне 600 лошадиных сил, а крутящий момент составляет 750 Нм. Это очень хорошие показатели для седана городского класса.

В анонсе от BMW говорится, что теперь M5 будет разгоняться до "сотки" за 3.5 секунд. Скоростной максимум новинки - 305 километров в час. Из приятных бонусов - новые турбокомпрессоры, давление впрыска топлива и система охлаждения двигателя. Кроме того, полноприводный M5 легче классической модели почти на целый центер. Официальный ценник новинки и точный срок старта продаж не сообщаются.

Видео: Instagram