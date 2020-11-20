Видео: неизвестная покормила голубей в Петербурге, после чего те упали замертво

Мертвых голубей заметили днем в пятницу.

В пятницу, 20 ноября, в Петербурге у Гостиного двора заметили множество мертвых голубей. В соцсетях горожане предположили, что голубей отравили.

Позже редакция Piter.TV получила кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как неизвестная девушка на ходу высыпает птицам какой-то корм и уходит. Через некоторое время голуби упали замертво. Для чего горожанка отравила птиц, неясно. Эксперты комитета по природопользованию пока не сделали заключение о причине смерти птиц.

Ранее мы писали, что горожане обеспокоены множеством мертвых голубей у Гостиного двора. В комитете по природопользованию ранее отметили, что к месту происшествия прибудет специалист. Он осмотрит тушки и выяснит причину смерти, а также не нарушено ли природоохранное законодательство. В комментариях к записи в соцсетях петербуржцы предположили, что птиц отравили. Кто-то отметил, что птиц могло побить градом.

Видео: Piter.TV