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Видео: на улице Коммуны ночью сгорел автомобиль

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Спасатели оперативно справились с ситуацией.

В Колпинском районе Петербурга в ночь с 21 на 22 августа сгорел припаркованный автомобиль. Машина загорелась во дворе дома под номером 50 по улице Коммуны. По сведениям от очевидцев, пострадал "ВАЗ 2019".

Петербуржцы добавили, что сотрудники пожарной службы добрались до места инцидент за десять минут после вызова. Однако, им оставалось только потушить обгоревшие остатки. Соседние транспортные средства практически не затронул огонь. Многие жители успели отогнать автомобили перед тем, как пламя перекинулось. У одной иномарки также оплавился пластик около двери. Жертв нет.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

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