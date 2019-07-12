Видео: на перекрестке Стачек и Васи Алексеева сбили мотоциклиста

Он жив и его везут в больницу на рентген ноги.

На перекрестке Стачек и Васи Алексеева произошло ДТП, в ходе которого пострадал мотоциклист. Видео с места происшествия прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, стоит легковой автомобиль причастный к аварии и валяется разбитый мотоцикл. С пилотом все в порядке, он сам сообщил об этом в социальных сетях.

Также он поведал, что на место аварии уже едут его жена и брат, чтобы с помощью эвакуатора увезти оттуда разбитый байк.

Ночью 11-го июля на Большом Сампсониевском произошло серьезное ДТП с участием мотоцикла.

Фото: ВК/ Серж Устинов

Видео: Piter.TV