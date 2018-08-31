Видео: на Суздальском проспекте загорелся автобус

Утром 31 августа на Суздальском проспекте загорелся автобус. Инцидент произошел во время движения транспортного средства. Очевидцам удалось записать на видео происходящее.
На данный момент сведений о пострадавших нет. На месте работали представители ГУ МЧС по региону. В ликвидации последствий участовали две едины спецтехники и десять человек личного состава. Установлено, что на дороге полыхал ПАЗ, Остальные участники дорожного движения осторожно объезжали препятствие.
Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб