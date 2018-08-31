Видео: на Суздальском проспекте загорелся автобус

Утром в Калининском районе поджар охватил транспортное средство.

Утром 31 августа на Суздальском проспекте загорелся автобус. Инцидент произошел во время движения транспортного средства. Очевидцам удалось записать на видео происходящее.

На данный момент сведений о пострадавших нет. На месте работали представители ГУ МЧС по региону. В ликвидации последствий участовали две едины спецтехники и десять человек личного состава. Установлено, что на дороге полыхал ПАЗ, Остальные участники дорожного движения осторожно объезжали препятствие.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб