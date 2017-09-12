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Видео: на Шпалерной Бентли врезалась в "Мазду", разорвав заднюю часть

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В Петербурге на Шпалерной улице произошло ДТП с участием двух автомобилей - "Мазды" и "Бентли". У последней был госномер.

Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на "Водитель Петербурга", на Шпалерной улице произошло ДТП с участием "Бентли" с госномером и "Мазды".

По словам очевидцев, "Мазда" получила сильный урон в виде разодранной задней части автомобиля, а у "Бентли" лишь осталась царапина.

Также очевидцы рассказали, что на место прибыла бригада скорой помощи.

Возможно, столкновение произошло ввиду того, что водитель "Мазды" пропускал пешехода на зебре, а "Бентли" не успела притормозить. Такое предположение высказал еще один очевидец.

Видео: ВКонтакте/ Роман Бугвин

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Категории: Новости СПб

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