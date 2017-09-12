Видео: на Шпалерной Бентли врезалась в "Мазду", разорвав заднюю часть

В Петербурге на Шпалерной улице произошло ДТП с участием двух автомобилей - "Мазды" и "Бентли". У последней был госномер.

Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на "Водитель Петербурга", на Шпалерной улице произошло ДТП с участием "Бентли" с госномером и "Мазды".



По словам очевидцев, "Мазда" получила сильный урон в виде разодранной задней части автомобиля, а у "Бентли" лишь осталась царапина.



Также очевидцы рассказали, что на место прибыла бригада скорой помощи.



Возможно, столкновение произошло ввиду того, что водитель "Мазды" пропускал пешехода на зебре, а "Бентли" не успела притормозить. Такое предположение высказал еще один очевидец.





Видео: ВКонтакте/ Роман Бугвин