Видео: на Обуховской обороны дотла сгорел автобус

Утром в Петербурге автобус полностью сгорел на дороге.

Утром 19 июля на проспекте Обуховской Обороны загорелся пассажирский автобус. Как отмечают очевидцы, рейсовый транспорт практически полностью выгорел.

Инцидент произошел около проходной завода. На место были вызваны экстренные службы. В тушении участовали два расчета ГУ МЧС по региону. Спасатели быстро ликвидировали последствия возгорания. Однако, восстановлению автобус уже не подлежит. Причина воспламенения кроется в моторном отсеке. Пассажиры успели выбежать из транспорта. Пострадавших нет.

Фото и видео: Piter.tv