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Видео: на Новоприозёрском шоссе перевернулся грузовик, образовалась большая пробка

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На место прибыла бригада "Скорой помощи", которая, предположительно госпитализировала водителя грузовика.

В субботу, 21 сентября, в Всеволожском районе произошло ДТП с участием грузовика. Наш корреспондент снял место происшествия на видео.

Как стало известно, инцидент случился на Новоприозёрском шоссе, недалеко от Бугровского сельского поселения. На участке дороги перевернулся большегруз, перевозивший землю. Автомобиль вылетел на встречную полосу, пробив разделительное ограждение. На место прибыла бригада "Скорой помощи", которая, предположительно госпитализировала водителя грузовика.

По словам очевидцев, в результате аварии на участке дороге образовалась огромная пробка длиной пять километров в одну сторону и три километра в другую.

Видео: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия,

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