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Видео: на Кубинской фура столкнулась с рейсовым автобусом

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Пострадавших нет.

В Московском районе Петербурга утром 3 августа произошла серьезная авария.  На Кубинской улице фура столкнулась с рейсовым пассажирским автобусом. В результате инцидента первое транспортное средство упало на бок. Однако, как отмечают свидетели событий, пострадавших нет. Общественный транспорт направлялся на маршрут следования, будучи пустым.

На месте разбирается инспекция ДПС. Очевидцы рассказали, что фура въехала в заднюю часть автобуса. О сильного удара у него разбилось стекло. Участники ДТП перекрыли собой участок трассы. Проезд очень затруднен. Водители отмечают, что пробки избежать не удастся. В ближайшее время машины растащить не смогут.

Фото и видео: Piter.tv

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Категории: Новости СПб Картина дня Лента новостей Происшествия ДТП

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