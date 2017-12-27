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Видео: на КАД произошло ДТП с участием более десятка автомобилей

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Вечером 27 декабря на внутреннем кольце КАД произошло столкновение с участием 10 автомобилей

Вечером, 27 декабря на внутреннем кольце КАД произошло ДТП с участием более десятка автомобилей, сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург. На место аварии прибыли экстренные службы.

Количество пострадавших на данный момент не уточняется. Движение транспорта на этом участке полностью перекрыто.

"Ехал там пару часов назад в 3-м ряду было ДТП из 3-х машин, видимо кто то их не увидел" (орфография и пунктуация автора сохранены), - сообщает очевидец в группе ВКонтакте. 

Фото; видео: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: авария , дтп , кад
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

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