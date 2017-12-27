Видео: на КАД произошло ДТП с участием более десятка автомобилей

Вечером 27 декабря на внутреннем кольце КАД произошло столкновение с участием 10 автомобилей

Вечером, 27 декабря на внутреннем кольце КАД произошло ДТП с участием более десятка автомобилей, сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург. На место аварии прибыли экстренные службы.

Количество пострадавших на данный момент не уточняется. Движение транспорта на этом участке полностью перекрыто.

"Ехал там пару часов назад в 3-м ряду было ДТП из 3-х машин, видимо кто то их не увидел" (орфография и пунктуация автора сохранены), - сообщает очевидец в группе ВКонтакте.

Фото; видео: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург