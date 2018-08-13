Видео: на Искровском пешеход пролетел над дорогой из-за ДТП

Пострадавший выжил, но травмировался.

В Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием пешехода. Иномарка наехала на человека. В результате мужчина пролетел над проезжей частью несколько метров.

По информации от очевидцев, водитель "БМВ" столкнулся с местным жителей около Правобережного рынка по Искровскому проспекту в 19 часов 12 августа. Человек пытался пересечь дорогу вне специально отведенной для этого зоны: рядом с местом аварии не было пешеходного перехода. За рулем машины находилась автоледи.

Свидетели событий вызвали медиков скорой помощи. Бригада сумела добраться до места происшествия за десять минут. У молодого человека оказалась разбита голова. О других травмах дополнительно не сообщается. Жертву забрал реанимобиль.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб