Видео: на Хасанской перевернулась машина Следственного Комитета

На кадрах видно, как рядом с "перевертышом" работают сотрудники МЧС и "Скорой помощи".

В понедельник, 6 мая, в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга перевернулся автомобиль Следственного Комитета. В социальных сетях очевидцы опубликовали видео с места происшествия.

Как стало известно, инцидент случился на Хасанской улице. По предварительной информации, участок дороги не поделили иномарка "РАВ4" и машина СК. В результате последнее авто перевернулось. На кадрах видно, как рядом с "перевертышом" работают сотрудники МЧС и "Скорой помощи". Информация о пострадавших уточняется. Фото и видео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"