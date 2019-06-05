Видео: на Будапештской прорвало трубу, образовалась угроза обрушения грунта

В данный момент территорию оградили. Рабочие планирует вскрывать место прорыва.

В среду, 5 июня, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга прорвало трубу. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

По словам очевидцев, коммунальная авария случилась у дома 38/4 на Будапештской, улице в районе парковки двора. Спецслужбы оперативно перекрыли воду, она успела подмыть грунт под парковкой. В результате этого возникла угроза обрушения машин. Очевидцам удалось заснять процесс эвакуации машин, а также запечатлеть последствия прорыва.

В данный момент территорию оградили. Рабочие планирует вскрывать место прорыва.

Видео: Piter.TV