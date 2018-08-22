Видео: мужчина в метро отказался выходить из вагона: он "оплатил проезд"

Инцидент закончился погоней за гражданином по всему составу.

Петербуржцы выложили в социальные сети видео с интересным сюжетом: мужчина отказался выходить из вагона в метро, несмотря на требование персонала подземки. На одной из станций всех попросили покинуть поезд, однако, один из присутствующих отказался выполнять распоряжение сотрудников.

Очевидцы прокомментировали ситуацию как "когда оплатил проезд, а тебя выгоняют". В результате инцидента потребовалось подкрепление: местного жителя их вагона пытались выгнать три человека. Сам же герой событий попытался сбежать от преследователей в соседний вагон.

Свидетели отметили, что местом действия была платформа "Площади Александра Невского-2". Он отметил, что молодой человек регулярно устраивает подобные выходки и странно ведет на территории метрополитена. Чаще всего его можно увидеть на "Оранжевой" или "зеленой" ветках подземки.

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