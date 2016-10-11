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Видео: маленький сын Евгения Плющенко трогательно поздравил отца с днем рождения

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В Instagram-аккаунте сына Евгения Плющенко Александра появилось трогательное поздравление в стихах, которое малыш посвятил отцу по случаю дня рождения.

Маленький сын Евгения Плющенко Александр рассказал на камеру трогательное стихотворение, подготовленное отцу на день рождения. Ролик появился в Instagram-аккаунте малыша.

Сегодня, 3 ноября известный фигурист Евгений Плющенко отмечает свое 35-летие. Скорее всего, подарок сына стал для звезды самым запоминающимся и трогательным.

На кадрах видеозаписи маленький Саша рассказывает стихотворение в костюме ангела, а затем начинает бегать по комнате, размахивая крыльями. Автором ролика стала мама малыша.

Видео: Instagram/gnomgnomych 

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Категории: Новости России

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