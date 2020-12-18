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smirenny
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Видео: кроссовер слетел с дороги и перевернулся на проспекте Обуховской обороны

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Машина едва не улетела в Неву.

Вечером в пятницу, 18 декабря, на проспекте Обуховской обороны произошло ДТП, сообщили очевидцы в социальных сетях. Горожане отметили, что водитель остался жив, а пассажирка находится в карете скорой помощи.

Редакция Piter.TV получила кадры момента аварии. На видеозаписи с каме наблюдения видно, как "Тойота Ленд Крузер" движется по свой полосе, затем резко слетает с дороги, сбивая пешехода, выезжает на набережную, переворачивается и чудом не падает в Неву. В каком состоянии находится пешеход, неизвестно. 

Ранее мы писали, что огромная деталь улетела в легковую машину на КАД.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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Сегодня 23:19

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