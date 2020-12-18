Видео: кроссовер слетел с дороги и перевернулся на проспекте Обуховской обороны

Машина едва не улетела в Неву.

Вечером в пятницу, 18 декабря, на проспекте Обуховской обороны произошло ДТП, сообщили очевидцы в социальных сетях. Горожане отметили, что водитель остался жив, а пассажирка находится в карете скорой помощи.

Редакция Piter.TV получила кадры момента аварии. На видеозаписи с каме наблюдения видно, как "Тойота Ленд Крузер" движется по свой полосе, затем резко слетает с дороги, сбивая пешехода, выезжает на набережную, переворачивается и чудом не падает в Неву. В каком состоянии находится пешеход, неизвестно.

Ранее мы писали, что огромная деталь улетела в легковую машину на КАД.

Видео: Piter.TV