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Огромная деталь улетела в легковую машину на КАД
Сегодня, 18:58
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smirenny

Огромная деталь улетела в легковую машину на КАД

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Пострадал ли кто-то, пока неизвестно.

Вечером в пятницу, 18 декабря, на КАД произошла страшная авария: с трала свалилась большая деталь прямо на автомобиль. Об этом сообщили очевидцы. 

Это четверть крышки гидравлической турбины. ЛМЗ грузоотправитель.

отметили в комментариях под записью горожане.

Встревоженные петербуржцы провели параллель с фильмом "Пункт назначения" и выразили надежду, что обошлось без пострадавших. Достоверной информации о произошедшем пока нет.

Ранее мы писали, что авария на перекрестке Кубинской и Предпортовой создала серьезную пробку.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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