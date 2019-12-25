Огромная деталь улетела в легковую машину на КАД

Вечером в пятницу, 18 декабря, на КАД произошла страшная авария: с трала свалилась большая деталь прямо на автомобиль. Об этом сообщили очевидцы.
Это четверть крышки гидравлической турбины. ЛМЗ грузоотправитель.
отметили в комментариях под записью горожане.
Встревоженные петербуржцы провели параллель с фильмом "Пункт назначения" и выразили надежду, что обошлось без пострадавших. Достоверной информации о произошедшем пока нет.
Ранее мы писали, что авария на перекрестке Кубинской и Предпортовой создала серьезную пробку.
Фото: vk.com/spb_today
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