Видео из первого "легального борделя" Питера: секс-куклы делают массаж вагиной

В Петербурге появился первый легальный бордель. Команда PITER.TV побывала в заведении и посмотрела - как это работает "изнутри".

Вместо живых "жриц любви" - услуги предоставляют куклы. "DollsHotel" позиционирует себя как досуговый, туристический центр.



Что же все таки представляет из себя "DollsHotel"?

Мы его видим как досуговый центр для adult-рынка. Его часть можно разделить на две составляющие. Это стационарная и выездная. Если стационарная, то это сделано на базе отеля, то есть вы можете приехать, просто поспать, снять номер, взять напрокат куклу. Если же мы говорим о выездном сервисе, то это просто аренда куклы дома. Дмитрий Александров, основатель "Dolls Hotel"

В Петербурге на данный момент находится 10 кукол. Съемочной бригаде PITER.TV показали двух – Тамину и Сандру. Куклы состоят из металлического каркаса и медицинского силикона.



ОЩУЩЕНИЯ Силикон по ощущениям, очень близок к человеческому телу, очень мягкий. Само собой, он требует к себе нежного обращения. Его можно сравнить с человеческой кожей. ВИДЫ КУКОЛ Первая кукла – самая простая. Просто кукла - она не движется, не говорит, ничего не делает. Следующая - это кукла у которой встроен нагрев. В определенных местах у нее стоит обогрев. Вы подключили куклу к сети, вы ее нагрели до человеческой температуры и отключили. Кукла вас ударить током не может.

ГИГИЕНА По поводу ухода, после каждого клиента куклу обраба тываем около 40 минут. Все препараты жёстко сертифицированы. Все наши сотрудники - они ездили в Испанию для обучения. Впоследствии обучают наших сотрудников здесь. Все сертификаты, которыми мы пользуемся - они все сертифицированы в Европе.

Дмитрий Александров, основатель "Dolls Hotel"





Основные потребители – одинокие люди или семейные пары.

СЕКС ВТРОЁМ

Очень многие хотят попробовать секс втроём. Можно запросить статистику и статистика не очень хорошая. Она говорит о том, что больше половины семей, которые попробовали секс втроём, неважно удачен он был или неудачен - они распадаются. Кто-то не может то пережить морально.

Дмитрий Александров, основатель "Dolls Hotel"

Также, действует "выездной сервис" на корпоративы и мальчишники.

ВЫЕЗДНОЙ СЕРВИС

Большим спросом пользуется именно выездной сервис в плане либо для дома, либо заказ на вечеринки, то есть мальчишники, корпоративы. Недавно был первый мальчишник, скоро фотографии появятся в сети.

Дмитрий Александров, основатель "Dolls Hotel"

СЕКС-ТУРИЗМ Мы все так, надеемся, что наш центр станет одной из необычных достопримечательностей Санкт-петербурга, куда туристы будут приезжать. То есть мы не говорим о стандартных туристических маршрутах - мы говорим о необычных местах.

Дмитрий Александров, основатель "Dolls Hotel"

Кукла служит 3 месяца. Когда "товарный вид" у куклы нарушен – кукла отправляется на утилизацию.

Видео и фото - PITER.TV